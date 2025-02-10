2 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Azerbaycan ve Gabon ile yapılan iki uluslararası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, Türkiye ve Azerbaycan arasında 6 Haziran 2024'te Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Göç Alanında İşbirliği Anlaşması" onaylandı. Anlaşma ile düzensiz göçle mücadelede ortak çalışmaların önemi vurgulandı ve göç alanında işbirliği yapılması kararlaştırıldı.

Gabon ile imzalanan anlaşma ise 3 Mart 2024 tarihinde Antalya'da yapılan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa Takasına İlişkin Protokol" oldu. Bu protokol kapsamında, Ankara ve Librevil'deki diplomatik temsilciliklerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesi hedefleniyor.