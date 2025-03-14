2 milyon dolar üstü işlem hacmine sahip çete çökertildi!

Aylık 2 milyon 400 bin dolar işlem hacme sahip şebeke çökertildi. Adana merkezli 3 ilde yapılan yasa dışı bahis operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı.

İHA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yasa dışı bahis şebekelerine yönelik araştırma yaptı.

Aylık ortalama 60 bin TL maaş!

Ekipler, 39 yaşındaki V.K.'nin liderliğini yaptığı yasa dışı bahis şebekesini takip etti. 3 ay süreyle siber polisleri tarafından teknik takibe alınan şebekenin aylık 2 milyon 400 bin dolarlık işlem hacmine sahip olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Adana merkezli Ankara ve Mersin’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 6’sı adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Şebekede yasa dışı bahis panelini yöneten kişilerin vardiya sistemiyle çalıştığı, aylık ortalama 60 bin TL maaş aldıkları öğrenildi. Şüphelilerin ise paralarını kripto üzerinden yurt dışına kaçırdığı da edinilen bilgiler arasında yer aldı.