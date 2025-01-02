2 Ocak kandil mi? Regaip Kandili ne zaman? (En güzel kandil mesajları)

Yeni yılın ilk günüyle birlikte kutsal kabul edilen Üç Aylar başladı. 2025'in ilk kandili Regaip Kandili olacak.

Regaip Kandili ne zaman?

Regaip Kandili, Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak ediliyor. Diğer deyişle Regaip Kandili 2 Ocak'ı Ocak'a bağlayan gece. Bu kandil 'rahmet ve bereket gecesi' olarak kabul ediliyor.

Regaip ne anlama geliyor?

Milyonlarca Müslüman Regaip Kandili'nin kelime anlamını merak ediyor. Regaip'in sözlük anlamı 'kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış.' hadis ve fıkıh literatüründe ise 'bol sevap, mükafat, faziletli amel' anlamlarında kullanılıyor.

Regaip Kandili'nde neler yapılmalı?

Müslümanlar Regaip Kandili'nde Kuran okumak, namaz kılmaz, tövbe etmek ve sadaka vermek gibi ibadetler yapabiliyor.

2025 yılında kandiller ne zaman?

2025 yılında idrak edilecek kandiller ve tarihleri şöyle:

Regaip Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba (11 Rebiülevvel 1447)

En güzel Regaip Kandili mesajları

Regaip Kandili için birçok özel gün mesajı da bulunuyor.

Bu mesajlardan bazıları şöyle:

* Arzu ettiğimiz tüm duâ ve dileklerin kabul olacağı bir kandil olsun.

* Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb’in hepsini tutmuş gibi sevap verilir. Hayırlı Kandiller.

* Ramazan ayının müjdecisi, mübarek üç ayların ilk kandil gecesi olan Regaib Kandili mübarek olsun.