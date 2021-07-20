'2. parti S-400 tedarik anlaşması yakında imzalanabilir'

Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboronexport’un yetkilileri, Türkiye’ye ikinci parti S-400 hava savunma sistemi tedarikini içeren anlaşmanın yakında imzalanabileceğini söyledi. Yetkililer, anlaşma görüşmeleri çerçevesinde finansal ve teknolojik iş birliği modellerinin de oluşturulduğunu kaydetti.

Rosoboronexport Başkanı Aleksandr Miheyev, ikinci parti S-400 hava savunma sistemi tedariki için Türkiye ile yapılan görüşmelerinin ne aşamada olduğu sorusu karşısında, "Düşünüyorum ki gelecek aylarda bu projeyi tamamlayacağız.” dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, uluslararası hava ve uzay fuarı MAKS-2021 kapsamında açıklama yapan Miheyev, “Türkiye hususunda nihai görüşmeler yapılıyor. Finansal model dahi oluşturuldu. Söz konusu projede teknolojik iş birliği programı da oluşturuldu.” diye konuştu.

Türkiye şimdiye dek Rusya’dan dört S-400 bataryası satın aldı. Söz konusu tedariki içeren anlaşmanın 2.5 milyar dolar değerinde olduğu biliniyor.

Rosoboronexport yetkilileri, Ekim 2019’daki açıklamalarında hava savunma sisteminin roketler dahil tüm parçalarını Türkiye’ye teslim ederek, anlaşmanın şartlarını belirlenen zamandan daha önce yerine getirdiklerini belirtti.

Türkiye’ye birinci parti S-400 sistemi tedarikini içeren anlaşmada opsiyon da bulunuyor. Bu, Türkiye’nin ikinci partiyi satın almak istemesi hâlinde bu ülkeye teslimata öncelik verileceği anlamına geliyor.