2. Resmi Gazete’de yayımlandı: 4 ile yeni müftü atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla Hatay, Ağrı, Adıyaman ve Edirne İl Müftülüklerine yeni atamalar yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 30 Ocak'ta 2026/32 sayılı kararın, ataması gerçekleştirilen Ahmet Dilek'in Hatay İl Müftülüğü, Ahmet Aktürkoğlu Bilecik İl Müftülüğü, Mustafa Düzgüney Adıyaman İl Müftülüğüne atanmasına ilişkin bölümü iptal edildi.
Hatay İl Müftülüğüne Ağrı İl Müftüsü Necati Şafak, Ağrı İl Müftülüğüne İhsan İlhan, Adıyaman İl Müftülüğüne Mehmet Reşat Şavlı, Edirne İl Müftülüğüne Burhan Çakır atandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA