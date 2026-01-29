Meteoroloji uzmanları, pazartesi günü İstanbul'a yeni bir soğuk hava dalgası geleceğini ve kar yağışının tekrar uğrayacağını belirtiyor. Bir önceki yağışlarda okullar tatil olurken öğrenciler ve veliler hafta başı nasıl bir yol izleneceğini merak ediyor. Bu sebeple bu günlerde sıkça gelen soru "2 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da okullar tatil mi" oluyor.

Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi?

İstanbul'da 2 Şubat günü kar yağışı beklenirken hava sıcaklığının 1 ila 5 derece aralığında olması öngörülüyor.

Salı günü ise kar yağışı yerini yağmura bırakacak.

Okulların net durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmış değil. Pazar günü gözler İstanbul Valiliğinde olacak.