2. Yargı paketi yürürlüğe girdi, tüketiciler önce arabulucuya gidecek

28 Temmuz 2020

ANKARA (DÜNYA)

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan 2. Yargı Paketi olarak bilinen Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yargının iş yükünün azaltılarak yargılama süreçlerinin hızlandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 2. Yargı Paketine göre, ticari ve iş davalarında uygulanan arabuluculuk artık tüketici uyuşmazlıklarında da uygulanacak. Tüketiciler önce arabulucuya başvurarak sorunlarını çözmeye çalışacak sonuç alamazsa yargıya gidecek.

Sınai Mülkiyet Kanunu’nda öngörülen davalarda görevli mahkeme, fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi ile fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi olacak. Kanunla, haciz işlemleri de hızlanacak. Sigortacılık Kanununda yapılan düzenlemeyle, sigortacılık yapan kurum veya kuruluşlardan ya da hesaptan tazminat talep etme ilkeleri yeniden belirleniyor.

Yapılan yeni düzenlemeye göre, tazminat alacağı, sadece hak sahibine veya avukatına ödenebilecek ve hiç kimseye devredilemeyecek. Tazminat alacağı ise kendisinin yanı sıra eş, çocuk, anne babası veya avukatı tarafından takip edebilecek.

Tüketiciler yasal hakkını kullanamayacak

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2. Yargı Paketindeki tüketici davalarında arabuluculuk şartını eleştiren Tüketiciler Hakları Derneği, arabuluculuk sisteminin tüketicinin haklarının kullanmasının önünde engel oluşturacağını bildirdi. Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar, yaptığı yazılı açıklamada, yürürlüğe giren kanunla tüketici hakem heyetlerine başvuru üst sınırı olan 10 bin 390 TL’nin üzerindeki uyuşmazlıklar için “Arabuluculuk Sistemi” getirildiğini belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

“6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince her yıl arttırılan ve 2020 yılı için 10 bin 390 TL’nin üzerindeki uyuşmazlıklarda tüketiciler doğrudan kendi istekleriyle tüketici mahkemesine başvuruda bulunarak haklarını arayabiliyorlardı. Ancak, 7251 Sayılı Kanun yayınlandıktan sonra 10 bin 390 TL’nin üzerindeki uyuşmazlıklarda tüketiciler doğrudan tüketici mahkemelerine dava açamayacaklar, tüketiciler haklarını arayabilmek için öncelikle bir arabulucuya başvuruda bulunmak zorunda. Arabulucu, firma ile hakkını arayan tüketiciyi anlaşmaya davet eder. Bu anlaşmada, hakkını arayan tüketici, ayıplı malın bedelinin tamamının kendisine iadesini ya da ayıplı malın yenisi ile değiştirilmesini firma temsilcisinden talep etse bile, genellikle firma temsilcileri bu talebi kabul etmeyeceklerdir. Eğer, tüketici ile firma temsilcisi anlaşırlarsa her iki taraf anlaştıkları bedel üzerinden yüzde 3’er olmak üzere arabulucuya yüzde altı “arabuluculuk bedeli” ödeyeceklerdir. Kısaca, ayıplı maldan dolayı mağdur olan tüketici, arabuluculuk sistemi nedeniyle hem hakkını tam olarak alamayacak, hem de arabulucuya ayıplı malın uzlaşılan bedeli üzerinden yüzde üç arabuluculuk ücreti verecek.”