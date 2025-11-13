20 askerimiz şehit olmuştu: C-130'ların uçuşları durduruldu

Millî Savunma Bakanlığı, Gürcistan'da kaza kırımayan ve 20 askerin şehit düştüğü askeri kargo uçağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şehitlerin bilgilerini paylaşanlara suç duyurusu

Bakanlık, öncelikle arama-kurtarma çalışmaları yürütüldüğünü ardından şehit ailelerine haber verildiğini hatırlatarak ailenin içinde bulunacağı hassas ruhsal durum sebebiyle şehidin kimlik bilgilerinin aile bilgilendirilene kadar hiçbir kurumla paylaşılmadığını açıkladı. Şehitlerimizin kimlik bilgilerini resmî açıklamalardan önce paylaşan hesaplar hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Kargo uçağının Azerbaycan’da Zafer Günü Etkinlikleri kapsamında uçuş yapan F-16’ların bakım ekibi ve bakım malzemeleriyle 13.15’te 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’na (Merzifon) intikal için toplam 20 personel ile kalktığını ve 13.50’de Tiflis Hava Trafik Kontrol merkeziyle son telsiz teması kurulduğunu açıklayan MSB, bu saatten sonra uçağın radyo ve radar temasının kedildiğini 14.34’te de uçağın düştüğü bilgisinin alındığını bildirdi.

Şehitlerimizin naaşları bugün Türkiye'ye getirilecek

Olayın öğrenilmesiyle birlikte Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak derhâl arama kurtarma çalışmalarına başlandığını bildiren Bakanlık, 15.02’de uçağın enkazına ulaşıldığını ve yapılan incelemelerde uçaktaki 20 askerin şehit olduğunun anlaşıldığını bildirdi.

Bakanlık şehitlerin naaşlarının bugün Türkiye'ye getirilmesinin ardından yapılacak törenle defnedileceğini duyurdu. Olayın meydana geliş sebebinin kaza kırım ekibinin detaylı incelemesi sonrası açıklığa kavuşacağı ifade edildi.

Düşen uçağa ilişkin iddialar ve cevaplar

Millî Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin basın mensuplarının sorularına yönelik de açıklamalarda bulundu.

Uçakta mühimmat taşınıyor muydu?

Uçağımızda personel ve uçak bakım malzemesi bulunmaktaydı. Uçakta mühimmat yoktu.

Uçağın düşüş nedeni konusunda bir bulgu var mı?

Şu an bu konuda bir şeyler söylemek için erken. Devam eden kaza kırım incelemesi sonrası olayın meydana geliş sebebi açıklığa kavuşacaktır.

Radar kayıtlarında aynı dakikalarda bölgede bir helikopterin tespit edildiği doğru mu?

Uçağımız düştükten sonra bölgeye giden ve uçağımızla irtibat sağlamaya çalışan Gürcistan’a ait helikopterdir.

Suudi Arabistan tarafından hizmet dışına çıkarılan uçağın satın alındığı doğru mu?

Bahse konu uçak 21 Ocak 2012 tarihinde Suudi Arabistan’dan satın alınmış, bakımlarının yapılmasını müteakip 2014 yılında envantere alınmıştır. Modernizasyonu yapılarak 2022 yılından itibaren kullanıma verilmiştir.

Bu tarihten günümüze kadar düzenli bakımlarla hizmette kullanılmıştır. Ancak iddia edildiği gibi kullanıcı ülke tarafından hizmet dışına çıkarılan değil, ihtiyaç fazlası uçaktır. C-130 uçakları Suudi Arabistan tarafından da kullanılmaya devam etmektedir.

70’ten fazla ülkede aktif olarak kullanılıyor

Düşen uçak eski ve bakımları yetersiz miydi?

Eski uçak yoktur, bakımsız uçak vardır. Bahse konu uçakların bakımları ülkemiz tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. C-130 uçakları hâlihazırda 70’ten fazla ülkede aktif olarak kullanılmaktadır.

Düşen uçağın bakım geçmişi incelendiğinde; uçağa Erciyes Aviyonik modernizasyonu uygulandığı, planlı gövde, motor ve pervane bakımlarının zamanında yapıldığı, en son bakımının 11 Eylül-12 Ekim 2025 tarihleri arasında yapıldığı tespit edilmiştir.

Karakutunun incelenmek maksadıyla ülkemize getirildiği doğru mu?

Düşen uçağımıza ait karakutu olarak tabir edilen FDR (FLIGHT DATA RECORDER ve CVDR (COCKPIT VOICE DATA RECORDER) cihazları incelenmek maksadıyla ülkemize getirilmiş, Ankara’da incelemeye alınmıştır.

C-130'ların uçuşu durduruldu

Envanterde bulunan diğer C-130 uçakları uçuşlarına devam edecek mi?

Uçaklarımızın uçuşları 12 Kasım 2025 itibarıyla tedbiren durdurulmuştur. Detaylı olarak tüm teknik incelemeler yapılıp kontrolleri sonrasında incelemesi tamamlanan uçakların uçuşları tekrar başlayacaktır.