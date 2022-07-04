20 bin öğretmen ataması kontenjanları nasıl olacak? Öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu

Öğretmen atamaları konusunda beklenen açıklamalar ard arda gelmeye başladı. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öğretmen ataması için çalışmaların başlatılacağını duyurmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de öğretmen atamaları konusunda bir açıklama yaptı ve 20 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu.

Başvurular ne zaman başlayacak?

20 bin öğretmen ataması başvuru işlemleri 18 Temmuz'da başlayacak ve 26 Temmuz 2022 tarihinde sona erecek. Öğretmen ataması başvurularının tamamlanmasının ardından öğretmen ataması sonuçları 1 Eylül 2022 tarihinde ilan edilecek. Ataması yapılan öğretmenler, yeni eğitim-öğretim döneminde görevlerine başlayacak.

Öğretmen ataması kontenjanlarına göre en çok atama okul öncesine yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin öğretmen ataması kontenjanları konusunda açıklamalarda bulundu. 99 alanda öğretmen ataması yapılacağını söyleyen Bakan Özer, en çok atama yapılacak branşları da açıkladı. Buna göre 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği en çok atama yapılacak branş olurken, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, bin 218 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği ve bin 4 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği en çok atama yapılacak branşlar olacak.

Öğretmen ataması branş dağılımı nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde öğretmen ataması branş dağılımına dair detaylar paylaşıldı. Atamalarda taban puan tüm bölümler için 50 olarak belirlenirken, kontenjanların branşlara göre dağılımı şu şekilde olacak: