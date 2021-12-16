20 bin sağlık personeli alım ilanı Resmi Gazete'de
Sağlık Bakanlığına 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin ilan yayımlandı.
Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 20.000 sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin ilan yayımlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilana göre, 41 pozisyonda belli branşlarda istihdam edilecek yardımcı personel için belirlenen kadroların 11,842'si lisans 6,356'sı ön lisans, 1,802'si ise orta öğretim eğitim düzeyinde olacak. Adaylar tercihlerini, 16-22 Aralık 2021 tarihleri arasında tercih ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapabilecekler.