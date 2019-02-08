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20 bin sözleşmeli öğretmen atandı

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması gerçekleştirildi.

20 bin sözleşmeli öğretmen atandı
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Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı.

Atama sonuçları Bakanlığın resmi web sitesinden öğrenilebilecek.

Kaynak: AA

Dunya.com

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