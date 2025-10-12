20 bin TL'ye kendi aracını yaptı: 5 litre benzinle 370 kilometre yol gidiyor

Eskişehir'de otomasyon işi yapan 38 yaşındaki Fırat Eyüpoğlu, hurdacılardan topladığı malzemelerle bir aydan kısa bir sürede kendi aracını yaptı.

İki kişilik ve otomatik vites olan 360 kilogram ağırlığındaki araç, 370 kilometreyi 5 litre benzinle kat etmeyi başardı. Motoru dahil tüm parçalarını hurdacıdan toplayan Eyüpoğlu, aracını toplamda 20 bin TL'ye mal etti.

İmal ettiği fiyatın 20 katı teklif

Aracının oldukça dikkat çektiğini belirten Eyüpoğlu, 300 ile 400 bin TL bandında gelen teklifleri ise düşünmeden reddettiğini belirtti. Aracı hem asfaltta hem de arazide gidebilecek şekilde tasarlayan Eyüpoğlu, şimdi aracıyla kampa gitmeyi planlıyor.

120 kilometre hız yapıyor

Projesi hakkında konuşan Fırat Eyüpoğlu şunları söyledi:

"12 gün boyunca bir ön çalışma yaptım. Deformasyon, çarpma etkisi, kuvvet ivme etkilerini hepsini imkânsızlıklar içerisinde, internet kafede çizim programlarında ölçeklemelerini yaparak deftere döktüm. Yapım aşamasında çok malzeme sıkıntısı çektim.

Parçaları 4 hurdacıdan topladım. Hedefim, 370 kilometreyi 5 litre benzinle tamamlaması ve 1 buçuk ton ağırlığını çekmesiydi. 800 kilo ağırlıkla hedefe ulaştık. 3 vitesi bulunuyor, otomatik vites. Vitesi arka ve ön olmak üzere sabit tuttuğumuz zaman otomatiğe geçirdiğimde el frenine gerek kalmadan kendisini kilitliyor. Proje 28 günümü aldı. Kaynak dahil her şeyi kendim yaptım. Bu haliyle 20 bin TL'ye mal oldu. Motoru da kendim topladım. Bütün işçilik bana ait. Ama daha tamamlanma aşamasında çünkü üstü kamping olacak. 120 kilometre hız yapıyor. 5 litre benzinle, 370 kilometre tamamlıyor.

Değerine paha biçilemez

Vatandaşların da ilgisini çekiyor. Talep çok bu haliyle. Değerine paha biçilemez. Ama almak isteyen 300 bin lira, 400 bin lira teklif geldi. Kesinlikle satmayı düşünmüyorum."