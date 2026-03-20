20 Mart 2026 son depremler listesi: Deprem oldu mu? AFAD son veriler

Son depremler her gün kontrol ediliyor. Büyük deprem olduğunda aramalar daha da yoğunlaşıyor. Bugün 4'ten büyük bir deprem yaşanmazken AFAD verileri inceleniyor. İşte 20 Mart 2026 sarsıntı listesi...

AFAD 202 MART SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

15.01 - Güney (Denizli) - 1.0

14.34 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.2

14.14 - Ege Denizi, Karaburun açıkları (İzmir) - 1.8

14.12 - Dalaman (Muğla) - 1.5

13.50 - Gördes (Manisa) - 1.2

13.24 - Yeşilyurt (Malatya) - 1.8

12.46 - Buldan (Denizli) - 1.6

12.40 - Ioannina (Yunanistan) - 4.5

12.40 - Ege Denizi, Datça açıkları (Muğla) - 1.7

12.32 - Ege Denizi, Datça açıkları (Muğla) - 1.9

12.28 - Marmara Denizi, Erdek açıkları (Balıkesir) - 1.7

12.16 - Ege Denizi, Karaburun açıkları (İzmir) - 1.8

12.05 - Ioannina (Yunanistan) - 4.5

11.46 - Güney (Denizli) - 1.1

11.34 - Ege Denizi, Karaburun açıkları (İzmir) - 3.1

11.31 - Ege Denizi, Ayvacık açıkları (Çanakkale) - 1.9

11.20 - Akpınar (Kırşehir) - 1.1

11.08 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.6

10.59 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.7

10.42 - Çal (Denizli) - 1.4

10.20 - Milas (Muğla) - 1.5

10.00 - Akpınar (Kırşehir) - 1.6

09.56 - Türkoğlu (Kahramanmaraş) - 1.4

09.42 - Samandağ (Hatay) - 1.6

09.29 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0

09.27 - Akpınar (Kırşehir) - 1.2

09.21 - Efeler (Aydın) - 1.6

09.21 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.7

09.18 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.2

09.03 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3

08.51 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.6

08.38 - Ege Denizi, Ayvacık açıkları (Çanakkale) - 2.2

08.36 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1

08.34 - Türkoğlu (Kahramanmaraş) - 0.9

08.02 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3

07.53 - Sındırgı (Balıkesir) - 3.0

07.53 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.9

07.52 - Sındırgı (Balıkesir) - 4.0

07.35 - Korkut (Muş) - 1.8

07.23 - Türkoğlu (Kahramanmaraş) - 1.2

06.47 - Ege Denizi, Datça açıkları (Muğla) - 2.1