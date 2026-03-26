20 milyon kişinin bilgilerini almışlardı: 'Siyah şapkalı hacker'lar çökertildi

İstanbul’da siber suçlara yönelik düzenlenen operasyonda, kötü niyetli faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen hacker grubuna polis ekipleri tarafından baskın yapıldı.

'Siyah şapkalı hacker'lar olarak tanınıyordu

'Siyah şapkalı' olarak bilinen ve yasa dışı yollarla bilgisayar sistemlerine sızdıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde, grubun liderliğini G.C.G. isimli bir kişinin üstlendiği ortaya çıktı.

7 şüpheli gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, yurt dışındaki bankalarda bulunan ve “uyuyan hesap” olarak adlandırılan hesapları hedef alarak bilişim yoluyla hırsızlık yaptıkları ve bu hesaplarda yer alan paraları kendi hesaplarına aktardıkları belirlendi.

20 milyon kişinin verilerine ulaşmışlardı

Ayrıca hacker grubunun yaklaşık 20 milyon kişiye ait kişisel veriyi ele geçirip depoladığı, çok sayıda sosyal medya hesabının bilgilerine de erişim sağladığı tespit edildi.

Başsavcılığın açıklamasına göre, bazı kamu kurumlarına ait veri tabanlarına da sızan şüphelilerin, buradan elde ettikleri kişisel verileri kurdukları bir panel üzerinden satışa sundukları öğrenildi.

Öte yandan şüphelilerin, kimlik doğrulama amacıyla çekilmiş çok sayıda kişiye ait fotoğrafı da arşivlerinde bulundurdukları belirlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.