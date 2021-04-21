20 yaş altı sokağa çıkma saatleri düzenlendi! Sokağa çıkma süresi uzatıldı

Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlere göre 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri yeniden düzenlendi. Önceleri 3 saat olarak uygulanan 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri değiştirilerek uzatıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile belirlenen sokağa çıkma saatlerinde 20 yaş altı gençler ve çocuklar dışarıya çıkabilecek.

20 yaş altı sokağa çıkma saatleri uzatıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından 2 Mart 2021 tarihinde yayımlanan genelgeye göre düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hem 65 yaş üstü hem de 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırıldı. Ancak yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor.

Önceleri 3 saat olarak belirlenen 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri 4 saate çıkarıldı. Yeni düzenlemeye göre 65 yaş üstü vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı gençler ve çocuklar ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor.

Toplu taşıma yasağı kaldırıldı

20 yaş altı sokağa çıkma saatlerinde yapılan düzenleme gibi bir düzenleme de toplu taşıma kullanımına getirildi. Öte yandan 65 yaş üstü ve 20 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını yeniden başladı.