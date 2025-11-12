20 yaşındaki üniversite öğrencisi arkadaşının evinde ölü bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Melisa Şengül, arkadaşının evinde ölü bulundu.

Olay, Orta Mahalle 215 Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Arkadaşları A.Ş. (21) ve K.E. (21) ile vakit geçiren Şengül, bir süre sonra uyuyakaldı. Arkadaşları genç kızı uyandıramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Şengül’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kızın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Evde bulunan iki arkadaşı ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kesin ölüm nedeninin otopsi raporuyla netlik kazanacağı bildirildi.