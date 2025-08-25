20 yıllık besici ilk kez tanık oldu, yumurtadan çıkan civciv şoke etti

Nevşehir Derinkuyu'ya bağlı Yazıhüyük kasabasında yaşayan İskender Çelik’in kuluçka makinesinden çıkan civciv, görenleri şaşkına çevirdi.

20 yıldır civciv üretimi yaptığını söyleyen Besici İskender Çelik, "20 yıldır bu işle uğraşıyorum. Böyle bir şeyi ilk defa gördüm. Bu civciv de diğerleri gibi 21 günde çıktı. Herhangi bir sağlık sorunu yok. 4 ayağı var. Diğer civcivlerle arasında boy ve ebat olarak hiçbir fark yok. Biz de görünce çok şaşırdık" dedi.