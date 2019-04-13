2018 Bursa Mükemmellik Başarı Ödülü Erdem Kaya Patent’in

13 Nisan 2019

Zehra ORUÇ

BURSA - KalDer Bursa Şubesi ve BUSİAD işbirliğinde bu yıl 17’incisi ‘Gelecek Elimizde’ temasıyla gerçekleştirilen Kalite ve Başarı Sempozyumu Bursa Mükemmellik Ödül töreni ile son buldu. Çağdaş kalite anlayışının yaygınlaşması, kalite çalışmalarının teşvik edilmesi ve ödüllendirilmesi amacıyla 1998 yılından bu yana KalDer Bursa Şubesi ve BUSİAD işbirliğinde yürütülen Bursa Mükemmellik Ödülü’nde 2018 yılı süreci tamamlandı. Almira Hotel’de gerçekleştirilen ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Bursa Mükemmellik Ödülleri Yürütme Kurulu Başkanı Saadettin Çiçek, “Bu yılki temamız ‘gelecek elimizde’ idi. İki gün süren sempozyumda geleceğimizi konuştuk. Sürece katılan, katkı koyan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum” dedi.

2018 Bursa Mükemmellik Jüri Teşvik Ödülünü almaya Limak Uludağ Elektrik hak kazanırken, Erdem Kaya Patent de, 2018 Bursa Mükemmellik başarı Ödülü’nün sahibi oldu.