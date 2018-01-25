2018 KPSS yerleştirme takvimi açıklandı
KPSS'nin birinci yerleştirmesi için 26 Haziran-5 Temmuz, ikinci yerleştirmesi için 11-20 Aralık'ta ÖSYM Başkanlığı'nca tercihler alınacak.
Devlet Personel Başkanlığı (DPB), 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yerleştirme takvimini açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, KPSS'nin birinci yerleştirmesi için 12 Mart-11 Mayıs'ta DPB, kamu kurum ve kuruluşlardan yerleştirme taleplerini toplayacak. 26 Haziran-5 Temmuz'da ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca tercihler alınacak.
KPSS'nin ikinci yerleştirmesi için DPB, kamu kurum ve kuruluşlardan yerleştirme taleplerini 6 Ağustos-5 Ekim'de toplayacak, 11-20 Aralık'ta ÖSYM Başkanlığınca tercihler alınacak.
KPSS lisans başvuruları 10 Mayıs'ta başlıyor
Bu arada, KPSS lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri) için başvurular 10-21 Mayıs'ta yapılacak, sınav 22 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanacak.
Kaynak: AA