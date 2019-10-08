2019 Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu

08 Ekim 2019

2019 yılı Nobel Fizik Ödülüne layık görülen araştırmacılar belli oldu. Nobel Akademisi bu yıl ödülü iki ayrı dalda toplamda üç araştırmacıya vermeyi tercih etti.

Princeton Üniversitesi'nden Profesör James Peebles, fiziksel kozmoloji alanında yaptığı teorik keşifler nedeniyle ödüle layık görüldü.

Ödülün diğer yarısını ise Cenevre Üniversitesi'nden Profesör Michel Mayor ve Cambridge Üniversitesi'nden Profesör Didier Queloz, güneş sistemi dışında bulunan bir gezegenin, güneşe benzer bir yıldızın yörüngesine girmesine ilişkin keşifleri nedeniyle ödül aldı.

Nobel Akademisi'nden yapılan açıklamaya göre bu yıl ödül sahipleri seçilirken insanlığın uzayla ilişkisine katkılar dikkate alındı.

James Peebles, milyarlarca galaksi ve galaksi kümelerine odaklanan bir araştırmacı. 20 yıldan uzun bir süre çalışarak geliştirdiği teorik yaklaşımı evrenin tarihine ilişkin modern yaklaşımımızı şekillendirdi. Peebles çalışmaları Büyük Patlamadan günümüze kadar bir evren tarihi oluşturmamızı sağladı.

Öte yandan Didier Queloz ve Michel Mayor, Samanyolu Galaksisi'nin keşfine katkıda bulundu. İlk olarak 1995 yılında Güneş Sistemi dışında bir gezegenin keşfini gerçekleştirdiler. Güneş Sistemi dışındaki bu gezegen tıpkı Dünya gibi Güneş'e benzer bir yıldızın etrafında yörüngeye oturmuştu. Dünya'ya yaklaşık 51 ışıkyılı uzaklıkta bulunan o yıldıza "51 Pegasi" adı verildi.

Mayor ve Queloz'un başlatmış olduğu devrim bugüne kadar Samanyolu'nda dört binden fazla gezegenin keşfedilmesine neden oldu. Halen herbiri birbirinden oldukça farklı olan gezegenler keşfediliyor.