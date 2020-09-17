ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
28 °C

Son Dakika Haberleri:

2020-YDS giriş belgeleri erişime açıldı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS) giriş belgeleri eşirime açıldı.

2020-YDS giriş belgeleri erişime açıldı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS) giriş belgelerini eşirime açtı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 27 Eylül'de yapılacak 2020-YDS adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden 17 Eylül 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca 2020-YDS için adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı hatırlatıldı.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap