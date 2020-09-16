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2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yarın yayımlanacak

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Ek Yerleştirme Kılavuzu yarın yayımlanacak, tercihler 17-23 Eylül'de ais.osym.gov.tr ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabilecek.

2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yarın yayımlanacak
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Ek Yerleştirme Kılavuzunun yarın yayımlanacağını açıkladı.

Adayların tercihlerini 17-23 Eylül tarihlerinde "http://ais.osym.gov.tr" adresi ve "ÖSYM AİS Mobil" uygulamasından yapabileceğini kaydeden Prof. Dr. Aygün, "Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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