'2020'de 9,5 milyar dolarlık tarım ürünü ithal edildi'

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın, çiftçiyi destekleyip üretimi artırmak yerine, ülke içinde tarım ürünlerinin fiyatını baskılamak ve bir avuç ithalat lobisini zenginleştirmek için ithalatı tercih ettiğini öne sürdü.

Ülke nüfusu her yıl yaklaşık 1 milyon kişi artarken, buna bağlı olarak gıdaya ihtiyaç da yükselirken tarımsal üretimin yerinde saydığını ve nüfusun ihtiyaçları için ithalat rekorları kırıldığını iddia eden Sarıbal, iktidarın tarım politikası sonucu, ürettiğinden para kazanamayan çiftçinin köyünü ve tarlasını terk ettiğini, tarımda gelecek görmeyen gençlerin bu alandan uzaklaşması sonucu çiftçi yaş ortalamasının 50'nin üzerine çıktığını savundu.

Umutla çiftçiliğe devam edenlerin borç batağına saplandığını söyleyen Sarıbal, şöyle devam etti:

"2 milyon 100 bin civarına düşen çiftçinin sadece bankalara borcu 129 milyar lirayı geçti. Bu borcun 5 milyara yakını takipte. Çiftçilerin tarlasına, traktörüne, ineğine haciz geldi. Tarımda birkaç ürün dışında tamamen dışa bağımlı hale geldik. Bu gidiş, gidiş değil. Beka dedikleri şey tam da bu. Dün 'Paramız var ki ithal ediyoruz.' diyenler, bugün para olsa bile ithalat yapamayacak duruma getirdi ülkeyi. O yüzden gübre alamıyoruz. O yüzden çiftçimizden aldığımızın çok üzerinde fiyatlarla ithalat yapıyoruz."

AK Parti iktidarlarında Türkiye'de üretilebilecek ürünlerin ithalatına 114 milyar dolar ödendiğini söyleyen Sarıbal, "2020 yılında Bakan Pakdemirli, Cumhuriyet döneminin ithalat rekoru kıran bakanı olarak tarihe geçti. 2020 yılında 9,5 milyar dolarlık tarım ürünü ithal edildi. Türk lirası olarak karşılığı ise 66 milyarı buldu." ifadelerini kullandı.

Orhan Sarıbal, ayçiçeği, badem, bakla, çay, kırmızı ve yeşil mercimek, kuru ve taze sarımsak, pamuk, soya, susam ve tütünü "geçen yıl ithalat rekoru kıran ürünler" olarak nitelendirerek, "İyi bir tarım planlamasıyla çiftçiye gereken desteği vererek ihtiyacımızdan fazlasını üretecek kapasiteye sahibiz. Eksik olan halkını, çiftçisini düşünen siyasi irade. AKP, diğer sosyal ve ekonomik alanlarda olduğu gibi tarım alanında da çözüm üretecek bir anlayışa sahip değil." diye konuştu.