2021-2022 KYK yurt ücretleri ne kadar oldu?
KYK yurt başvuruları tamamlanırken, başvuru yapan öğrenciler KYK yurt ücretleri konusunu araştırıyor. 2021-2022 KYK yurt ücretleri noktasında 6 farklı tip bulunuyor. Ayrıca KYK yurt ücretleri dışında, ilk etapta depozito ödemesinin de yapılması gerekiyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları için başvuru süreci tamamlanırken öğrenciler, KYK yurt ücretleri ne kadar oldu, sorusuna yanıt arıyor. Bu noktada KYK yurt ücretleri değişkenlik gösterebiliyor.
Öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamak hedefli olan KYK yurtlarının ücretleri, yurdun fiziki yapısı, barınma durumu gibi faktörlerre göre değişiklik gösteriyor. Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilirken, yurda yerleşmede ödenen depozito ise kayıt sildirmenin hemen ertesinde öğrencilere iade edilir.
KYK yurt ücretleri
1. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ : 230
DEPOZİTO ÜCRETİ: 314
2. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 250
DEPOZİTO ÜCRETİ: 342
3.TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 290
DEPOZİTO ÜCRETİ: 342
4.TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 325
DEPOZİTO ÜCRETİ: 444
5.TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 360
DEPOZİTO ÜCRETİ: 492
6 TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 390
DEPOZİTO ÜCRETİ: 533