2021-2022 yeni öğretim yılı takvimi açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni öğretim yılının takvimini açıkladı.
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı, 6 Eylül'de başlayacak, Birinci dönem 12 Kasım'da bitecek, dönem ara tatili 15-19 Kasım tarihleri arasında, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat arasında, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan arasında yapılacak ve karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.
Okullar ne zaman açılacak?
Tüm Türkiye'de okullar 6 Eylül Pazartesi açılacak.
1. Dönem Ara Tatili 15-19 Kasım,
Yarıyıl Tatili 24 Ocak-4 Şubat,
2. Dönem Ara Tatili 11-15 Nisan'da yapılacak.
Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak ve öğrenciler tatile girecek.