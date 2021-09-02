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2021-2022 yeni öğretim yılı takvimi açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni öğretim yılının takvimini açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı, 6 Eylül'de başlayacak, Birinci dönem 12 Kasım'da bitecek, dönem ara tatili 15-19 Kasım tarihleri arasında, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat arasında, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan arasında yapılacak ve karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

Okullar ne zaman açılacak?

Tüm Türkiye'de okullar 6 Eylül Pazartesi açılacak.

1. Dönem Ara Tatili 15-19 Kasım,

Yarıyıl Tatili 24 Ocak-4 Şubat,

2. Dönem Ara Tatili 11-15 Nisan'da yapılacak.

Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak ve öğrenciler tatile girecek.

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