2021 KYK yurt ücretleri ve depozito ne kadar?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları için başvuru süreci tamamlanırken öğrenciler, KYK yurt ücretleri ne kadar oldu, sorusuna yanıt arıyor. Bu noktada KYK yurt ücretleri değişkenlik gösterebiliyor.

Öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamak hedefli olan KYK yurtlarının ücretleri, yurdun fiziki yapısı, barınma durumu gibi faktörlerre göre değişiklik gösteriyor. Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilirken, yurda yerleşmede ödenen depozito ise kayıt sildirmenin hemen ertesinde öğrencilere iade edilir.

KYK yurt ücretleri

1. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ : 230

DEPOZİTO ÜCRETİ: 314

2. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 250

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

3.TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 290

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

4.TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 325

DEPOZİTO ÜCRETİ: 444

5.TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 360

DEPOZİTO ÜCRETİ: 492

6 TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 390

DEPOZİTO ÜCRETİ: 533