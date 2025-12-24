2022-EKPSS ve 2024-EKPSS branş bazında sıralamaları güncellendi... Branş sıralaması sorgulama

ÖSYM EKPSS adayları için bilgilendirme geçti. Yapılan açıklamada "2022-EKPSS ve 2024-EKPSS branş bazında sıralamaları güncellendi" diye belirtildi. Şimdi adaylar son güncellemeyi incelemek istiyor. İşte detaylar...

ÖSYM'den saat 15.00'te yapılan duyuruda "2022 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022-EKPSS) ve 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (2024-EKPSS) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenmiş olup adaylar, branş bazında sıralamalarını ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecektir.

2022-EKPSS ve 2024-EKPSS branş bazında sıralamaları için tıklayınız

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır" denildi.