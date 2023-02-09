2023 yılı fitre bedeli ne kadar? Fitre bedeli belli oldu: 'Deprem' ayrıntısı

2023 yılı fitre bedeli belirlendi. Fitre bedelini 70 TL olarak belirleyen Din İşleri Yüksek Kurulu, deprem mağdurları için fitrenin ramazan ayından önce de verilebileceğini açıkladı.

Fitre bedeli ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"- Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde 2023 yılı için fitre miktarı, 70 TL olarak belirlenmiştir.

- Bu meblağ, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden ayni olarak da verilebilir. Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir.

- Her bir mükellef, kendi ekonomik durumunu ve günlük gıda harcamalarını göz önünde bulundurarak belirleyeceği bir meblağı fitre olarak verebilir."

2022 fitre bedeli ne kadardı?

Fitre miktarı geçen yıl 40 lira olarak belirlenmişti.

Fitre nedir?

Türkçede fitre şeklinde söylenen fıtır sadakası, "nisab miktarı malı olan müslümanların Bayram namazına kadar vermeleri vacib olan" sadaka türüdür.

Fitre kişi başına verilir.

Ailedeki bütün bireylerin fitresini büyüklerden biri verir.

Türkiye'de her yıl kişi başına verilecek olan miktarı Diyanet İşleri Başkanlığı belirler.

Fitre ne zaman verilir?

Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Fitre (Fıtır) sadakasının Ramazan bayramının birinci günü verilmesi uygun olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir.

Zekat nedir? Zekat kimlere verilir?

Zekât, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda mala sahip olan kimselerin ihtiyacı olan kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder.



Bir kimseye zekâtın farz olması için o kimsenin müslüman, akıl sağlığı yerinde, ergenlik çağına gelmiş ve hür olması bir yıllık borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla hakikaten ya da hükmen artıcı, yani kazanç sağlayıcı nitelikte “nisap miktarı” mala sahip olması gerekir.