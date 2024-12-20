2023 yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri tamamlandı

Teklifin maddeleri üzerinde söz alan Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, 2025 yılı bütçesinin insanların ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde hazırlanmadığını savundu.

Bütçede, adil bir paylaşım olmadığını öne süren Kılıç, "Bütçenin ana gider kalemini faiz oluşturmaktadır. Bütçe gelirlerinin yüzde 87'si vergilerden oluşmaktadır. Bu vergilerin yüzde 64'ü vatandaştan toplanan dolaylı vergilerdir. Dolaylı vergi gelirlerine bağımlı olan bir bütçe, toplumu yoksullaştıran bir bütçedir. Vatandaşın sırtındaki vergi yükünü hafifletecek katma değer üreten yatırımlara yönelmemiz gerekirken bütçedeki aslan payı faize ödeniyor." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğinden beri her alanda göstergelerin baş aşağı gittiğini ileri sürerek, "Artık ne yürütme, yürütme ne yasama, yasama ne yargı, yargı. Öyle bir sistem ki her şey teoride var ama pratikte yok." sözlerini sarf etti.

MHP Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, "beyin göçü olduğuna" yönelik eleştirilere, "Ama o sahneyi hiçbir zaman unutmayın; KAAN yere indi, mühendisler ağlayarak koşuyordu. Bunlar, para için KAAN'ı yapan insanlar değildi. Bu ülkenin insanı gitmemiştir." dedi.

Güvenlik olmadan ticaret, siyaset ve ibadetin olmayacağının altını çizen Yıldırım, "Asırlara malik siyaset yapacaksınız, günlük siyaset yapmayacaksınız, ülkenin geleceğini sağlam zeminlere oturtacaksınız." diye konuştu.

"Kağıt uçak" tartışması

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek, asgari ücretli ve emeklilerin alım gücünün düştüğünü söyledi.

Balıkesir Havalimanı'na 6 yıldır uçak inmediğini anlatan Sarı, "Bunun talihsizliği nedir biliyor musunuz? Burayı devlet yaptı. 6 yıldır bu havaalanına bir uçak inmedi. 1 milyon hava ulaşım garantisi verildi. 78 kişi çalışıyor, bir uçak inmedi. Şirketler yapınca takdir edin, devlet yapınca rezil edin." ifadelerini kullandı.

Sarı, yanında getirdiği kağıt uçağı kürsüden milletvekillerine doğru uçurarak, "Bu Havaalanı'nın gördüğü tek uçak budur, onu da ben uçuruyorum. Bütçem bu kadar." dedi.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, "CHP'nin tekerleme haline gelmiş yalanlarını başka bir versiyonda dinledik, şimdi Türkiye gerçeklerini konuşacağız." diyerek konuşmasına başladı.

"Tarihte ne zaman Türkler ve Kürtler bir araya geldiyse o zaman kuruldu cihana nam salan büyük devletler." diyen Çalkın, Kürtlerin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda aktif rol oynadığını, Kürtlerin anavatanının Türkiye Cumhuriyeti olduğunu söyledi.

"(Genel Kurul) KAAN'ın üretildiği bir Türkiye'de kağıttan uçak uçurulduğunu ilk defa gördü"

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, "Bu Genel Kurul çok şey gördü ama KAAN'ın üretildiği bir Türkiye'de kağıttan uçak uçurulduğunu ilk defa gördü. Nuri Killigil'lerin, Nuri Demirağ'ların, Şakir Zümre'lerin fabrikalarının nasıl kapatıldığı, uçak yapmanın, silah üretmenin önüne nasıl geçildiğini şimdi daha iyi anlıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Baykan, CHP'li Sarı'ya dönerek, "Bu Genel Kurul, bu kürsüde çok heyecanlı konuşmalar gördü ama Serkan Bey, sizin gibi kürsünün üstüne çıkmaya kalkanı ilk defa gördü." diye konuştu.

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, Kürtlerin, haklarını büyük bedeller ödeyerek kazandığını söyleyerek, "Kürt halkı kendi iradesine yıllardır sahip çıkmış, çıkmaya da devam etmektedir." ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "CHP, Suriye'de en yakın komşusunda bir yangın varken, oraya benzinle gitmedi, orada rejimi değiştirme, kendi ideolojik görüşüne yakın İhvancı bir rejim kurma hevesine kapılmadı ama AKP iktidarı yaptı. Oradan 4,5 milyonun üzerinde sığınmacı ülkemize geldi, ekmeğimize, işimize ortak oldular, sokaklarımız daha güvensiz oldu ve hala bu acıyı yaşıyoruz. Bunun da sorumlusu AKP'dir." görüşlerini savundu.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, 2024 yılında kendisinin yönettiği son birleşim olduğunu belirterek, tüm milletvekillerinin yeni yılını kutladı ve 2025 yılının sağlık, barış ve huzur getirmesini diledi.

Karaca, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Genel Kurulda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki siyasi parti grupları ve hükümet adına son konuşmalar ve oylamalar bugün yapılacak.