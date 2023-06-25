2023'te 46 bin 633 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu yıl 22 Haziran tarihine kadar 46 bin 633 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini, 17 bin 964 yabancının da sınır dışı işlemlerinin sürdürüldüğünü açıkladı.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, düzensiz göçle mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirtti.
Yılbaşından 22 Haziran'a kadar 46 bin 633 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini ve 17 bin 964 yabancının sınır dışı işleminin sürdüğünü aktaran Yerlikaya, 16-22 Haziran tarihlerinde ülke genelinde 3 bin 192 düzensiz göçmenin yakalandığını, 1831 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini vurguladı.