2024 sezonunda giriş-çıkış yapan gurbetçi sayısı 3,9 milyona yaklaştı

Yıllık izinlerini ülkelerinde geçiren gurbetçiler dönüş yolculuğu için memleketlerinden Edirne'ye geliyor. Yetkililer, 2024 sezonunda Türkiye'ye giriş-çıkış yapan gurbetçi sayısının 3 milyon 900 bine yaklaştığını belirterek, bu yıl önceki yıllara oranla araç ile yolcu giriş ve çıkışlarında yüzde 10 artış olduğunu ifade etti.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki gümrük sahasını ve YTB standlarını ziyaret eden Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, gurbetçilere hayırlı yolculuklar diledi.