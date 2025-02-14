2024 sonuçları belli oldu! e-Devlet'te kullanıcı memnuniyetinde rekor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yapılan anket, e-Devlet Kapısı'ndan memnuniyet oranının yüzde 95,81'e yükseldiğini gösterdi. 1 milyon kullanıcının katılım sağladığı 2024 Yılı e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi'ne göre, bu oran 2020 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. 2023 yılına ait ankette bu oran yüzde 94,8 olarak belirlenmişti.

Değerlendirmeler periyodik olarak araştırılıyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, e-Devlet Kapısı'nın kullanıcılar tarafından nasıl değerlendirildiğini periyodik olarak araştırıyor. Ankete katılanların görüşleri incelendiğinde, yapay zeka, elektronik tebligat, 2 aşamalı doğrulama, sosyal güvenlik, engelliler ve belediyeler gibi konulara yönelik en fazla görüş ve öneri iletildiği dikkat çekti.

2008 yılında hizmete sunulan e-Devlet Kapısı, bugün 1086 kuruma ait 8 bin 361 dijital hizmetiyle 67 milyon 124 bin 237 kullanıcıya ulaşmış durumda. Bu platformun toplam giriş sayısı ise 21,8 milyara yaklaşarak, 12 milyar 818 milyon 941 bin 49'u internet, 9 milyar 32 milyon 832 bin 852'si mobil üzerinden olmak üzere büyük bir kullanım yoğunluğu göstermekte.

Giriş sayısı 21,9 milyara yaklaştı

Türkiye'nin dijital yüzü e-Devlet Kapısı'nda bu ay itibarıyla 32 milyon 419 bin 562'si kadın, 34 milyon 704 bin 675'i erkek olmak üzere toplam kullanıcı sayısı 67 milyon 124 bin 237'ye ulaştı. Kurulduğu günden bu yana 12 milyar 818 milyon 941 bin 49'u internet, 9 milyar 32 milyon 832 bin 852 mobil olmak üzere toplam giriş sayısı 21 milyar 851 milyon 773 bin 909'u buldu.