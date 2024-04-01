2024 Yerel Seçimleri: CHP ne kadar oy aldı, kaç belediye kazandı?

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 2024 Yerel Seçimleri'nde aldığı oy sayısı ve belediye başkanlıkları da netleştmiş durumda.

Kesin olmayan sonuçlara göre; belediye başkanlıkları yarışında CHP, 17 milyon 350’yi aşkın oy aldı. CHP’nin oy oranı ise yüzde 37,74 oldu. Bu oran, CHP’nin 2002’den bu yana ilk kez AK Parti’nin önünde yer alarak seçimlerden birinci parti olarak çıkmasını sağladı.

Kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlıkları yarışında CHP, toplamda 17 milyondan fazla oy alarak yüzde 37,68’lik bir oy oranına ulaştı.

CHP, 2024 yerel seçimlerinde ise büyükşehir belediyelerinden 14, il belediyelerinden 21, ilçe belediyelerinden 337 ve belde belediyelerinden 48 olmak üzere toplamda 420 belediye başkanlığı kazandı.

CHP'nin kazandığı büyükşehirler şöyle:

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Balıkesir, Eskişehir, Denizli, Muğla, Aydın, Tekirdağ, Mersin, Adana, Manisa.

CHP'nin 2019 karnesi nasıldı?

31 Mart 2019’da gerçekleştirilen yerel seçimlerde, CHP toplamda 12 milyon 707 bin 683 oy alarak belediye başkanlıkları yarışında yüzde 32,05'lik bir oy oranına ulaşmıştı.

CHP'nin 2019’da büyükşehir belediyelerinden 11, il belediyelerinden 10, ilçe belediyelerinden 191 ve belde belediyelerinden 51 olmak üzere toplamda 263 belediye başkanlığı kazanabilmişti.



