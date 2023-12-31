2024 yılbaşı çekilişi kazanan numaralar!

Yılbaşı biletlerine ikramiye isabet edip etmediğini merak edenler 2024 Milli Piyango Yılbaşı sonuçları sorgulama ekranına kilitlendi. 2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinde kazanan numaralar...

2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları açıklandı. Heyecanlı bekleyiş, 400 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan numaraların belirlenmesiyle sona erdi. Yılbaşı çekilişi için Milli Piyango Bileti satın alan vatandaşlar "400 Milyon TL'lik büyük ikramiye hangi numaraya çıktı? 40 milyon, 4 milyon, 1 milyon ve 750 bin TL kazanan biletler neler?" sorularına yanıt ararken, anlık olarak Milli Piyango Yılbaşı sonuçları sorgulama ekranını takip etti. İkramiye kazanıp kazanmadığını merak edenler, 2024 Mili Piyango YIlbaşı Çekiliş Sonuçları tam listesine bakıyor. Peki 2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinde kazanan bilet numaraları neler? 400 Milyon TL'lik büyük ikramiye hangi numaralara çıktı? İşte MPİ 2024 Yılbaşı Çekiliş Sonuçlarına göre kazanan biletler, sıralı tam liste...

2024 milli piyango çekiliş sonucu ve onlıne bilet sorugulama ekranı

Yılbaşı gecesi yapılan çekilişle 2024 Milli Piyango Sonuçları belli oldu. Küçük ikramiyelerle başlayan çekiliş, 2024'e girerken büyük ikramiye ve amorti sonuçları ile sona erdi. Her yıl olduğu gibi 2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi de canlı yayınlandı. Milli Piyango Sonuçları, 2024 Milli Piyango Bilet Sorgulama Ekranı Mynet'te anbean da yer aldı. Yılbaşı gecesi ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek isteyenler bilet numaralarını yazarak sonuçları öğrenebiliyor.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI