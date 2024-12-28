2024'te 100 bin mülteci sınırda engellendi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024 yılının başından bugüne kadar kaç mültecinin sınırda engellendiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Buna göre TSK aralıksız olarak sınır devriyesi gerçekleştiriyor.

Bakanlık sınırda 60 bin personelin görev yaptığını belirterek 2024'te Türkiye'ye yasa dışı olarak girmeye çalışan 95 bin 340 kişinin engellendiğini açıkladı.

Açıklamada, "13 bin 830 düzensiz göçmen ile 288 terörist yakalanmıştır" dendi.