2024'te e-Devlet Kapısı'ndan 4,2 milyar işlem yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, sosyal medya hesabı üzerinden e-Devlet Kapısı'ndan geçen yıl 4 milyar 233 milyon 872 bin 467 işlem yapıldığını açıkladı.

"Kullanıcı sayısı 66 milyonu geçti"

Yapılan paylaşımda 2024'te 568 yeni hizmet açıldığı, toplam kullanıcı sayısının ise 66 milyon 753 bin 526'ye ulaştığı belirtildi:

"e-Devlet Kapısı'nda 2024'te 568 yeni hizmet açıldı, 54 yeni kurum hizmet sunmaya başladı, kullanıcı sayısı 66 milyon 753 bin 526'ya ulaştı. Tam 4 milyar 233 milyon 872 bin 467 işlem yapıldı. 2025'te de çalışmalarımızın odağına vatandaşlarımızı alarak 'Dijital Türkiye'ye öncülük etmeye devam edeceğiz."