2024’te en çok bu bebek isimleri tercih edildi! İşte erkek ve kız bebeklere konan en popüler isimler
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin 'İstatistiklerle Çocuk' verilerini yayımladı. Verilerde Türkiye'nin çocuk nüfusu ile alakalı dikkat çekici pek çok konu hakkında istatistikler yer alırken bunlardan biri de en popüler erkek ve kız bebek isimleri oldu. Peki Türkiye'de en çok hangi bebek isimleri tercih ediliyor? İşte 2024 yılında kız ve erkek bebeklere konulan en popüler isimler...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin “İstatistiklerle Çocuk” başlıklı istatistik bültenini yayımladı. Bülten kapsamında Türkiye’de bebeklere verilen en popüler isimler de kamuoyuyla paylaşıldı.
2024’te Alparslan ve Defne öne çıktı
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre, 2024 yılında doğan erkek bebekler arasında en çok tercih edilen isim 8 bin 88 bebekle Alparslan oldu. Bu ismi 5 bin 683 bebekle Göktuğ ve 4 bin 880 bebekle Yusuf takip etti.
Kız bebeklerde ise 7 bin 466 bebekle Defne ismi ilk sırada yer aldı. Ardından 7 bin 347 bebekle Asel, 6 bin 540 bebekle ise Zeynep geldi.
0-17 yaş grubunun en yaygın isimleri geleneksel
TÜİK, aynı zamanda 0-17 yaş aralığındaki çocuklarda en sık kullanılan isimleri de duyurdu. Buna göre erkek çocuklarda en yaygın isimler sırasıyla Yusuf, Mustafa ve Ömer oldu. Kız çocuklarda ise Zeynep, Elif ve Ecrin isimleri öne çıktı.