2024’te en çok bu bebek isimleri tercih edildi! İşte erkek ve kız bebeklere konan en popüler isimler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin “İstatistiklerle Çocuk” başlıklı istatistik bültenini yayımladı. Bülten kapsamında Türkiye’de bebeklere verilen en popüler isimler de kamuoyuyla paylaşıldı.

2024’te Alparslan ve Defne öne çıktı

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre, 2024 yılında doğan erkek bebekler arasında en çok tercih edilen isim 8 bin 88 bebekle Alparslan oldu. Bu ismi 5 bin 683 bebekle Göktuğ ve 4 bin 880 bebekle Yusuf takip etti.

Kız bebeklerde ise 7 bin 466 bebekle Defne ismi ilk sırada yer aldı. Ardından 7 bin 347 bebekle Asel, 6 bin 540 bebekle ise Zeynep geldi.

0-17 yaş grubunun en yaygın isimleri geleneksel

TÜİK, aynı zamanda 0-17 yaş aralığındaki çocuklarda en sık kullanılan isimleri de duyurdu. Buna göre erkek çocuklarda en yaygın isimler sırasıyla Yusuf, Mustafa ve Ömer oldu. Kız çocuklarda ise Zeynep, Elif ve Ecrin isimleri öne çıktı.