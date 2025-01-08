2024'ün acı bilançosu: Trafik kazalarında 2713 kişi hayatını kaybetti

Geçtiğimiz yıl da trafik kazaları can almaya devam etti. 2 binden fazla insanın hayatını kaybettiği kazalarda, İstanbul en çok trafik kazasının yaşandığı şehir olarak kayırlara geçerken onu Ankara ve İzmir takip etti. Bayburt, Ardahan ve Tunceli ise en az kaza yaşanan iller oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın paylaştığı verilere göre, geçtiğimiz yıl, 356 bin 368'i maddi hasarlı, 264 bin 491'i yaralanmalı, ölümlü 2 bin 289 olmak üzere 623 bin 148 kaza meydana geldi. Bu kazalarda, 2 bin 713 kişi hayatını kaybetti, 388 bin 644 kişi yaralandı.

288 bin 716 kazanın nedeni sürücü...

Ölümlü ve yaralanmalı kazaların 14 bin 918'i karşılıklı çarpışma, 29 bin 365'i arkadan çarpma, 90 bin 780'i yandan çarpma nedeniyle meydana geldi. Bu istatistikte en zayıf oran, 2 bin 643 ile park etmiş araca çarpma şeklinde yaşanan kazalara ait.

Can kaybı yaşanan ve yaralanmalı kazaların, 288 bin 716'sına sürücü, 26 bin 228'ine yaya, 1715'ine yolcu, 2 bin 703'üne araç, 1262'sine yol durumu neden oldu.

Can kaybının başlıca nedeni: Aşırı hız

Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının 105 bin 783'i araç hızının yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurulmaması nedeniyle meydana geldi. En çok kazalara neden olan sürücü kusurları arasında ikinci sırada 45 bin 45 ile kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak ve üçüncü sırada 25 bin 218 ile şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak yer aldı.

Bayburt'ta bir yılda 367 trafik kazası yaşandı

Geçen yıl en çok trafik kazası İstanbul, Ankara ve İzmir'de; en az trafik kazası ise Bayburt, Ardahan ve Tunceli'de oldu. İstanbul'da 97 bin 354, Ankara'da 86 bin 401, İzmir'de 40 bin 549, Tunceli'de 422, Ardahan'da 420, Bayburt'ta 367 trafik kazası meydana geldi.