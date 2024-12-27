2024'ün ikinci el trendleri belli oldu: Hangi ürünler öne çıktı?

sahibinden.com, 2024'te ikinci el ve sıfır alışveriş kategorisindeki ilan verilerini ve sahibinden.com'u tercih edenlerin davranışlarını inceleyerek sektördeki güncel eğilimleri açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin teknoloji ve oyun dünyasına olan ilgisi 2024'te de devam etti. 2024'te 19 milyon 344 bin 315 kişi sahibinden.com'a kullanıcı girişi yaparak alışveriş kategorisinde arama yaptı.

Bu yıl kullanıcıların favorilere en çok ekledikleri ilanlara göre Türkiye hem teknoloji tutkunu, hem çevreye duyarlı, hem de pratik çözümleri seven bir tüketici profili çizdi.

Zirvede hangi ürünler var?

Yılın "en çok satın alınanlar" listesinde hobi dünyası tutkunlarının tercihi Diecast Model Araçları zirvede yer aldı.

Teknoloji cephesinde ise donanım parçaları yani işlemci, anakart, ekran kartı gibi ürünler favoriydi. Sinemaseverler aksiyon figürlerini yakın takibe alırken oyunseverler için de mouse, bluetooth kulaklık ve PlayStation 4, alışveriş listelerinde yer aldı.

En çok favorilere eklenen ürünler arasında ilk sırada oyunseverlerin gözdesi PlayStation 5 ve PlayStation 4 yer alırken 2'inci sırada, Apple marka cep telefonları, 3'üncü sırada elektrikli bisiklet 4'üncü sırada ise prefabrik evler yer aldı.

Kişisel bakıma eğilim arttı

Kullanıcılar 2024'te geçen yıla göre yüzde 33 daha fazla kişisel bakım kategorisinden ilan verdi. Özellikle saç bakım şekillendirme kategorisindeki elektronik aletler öne çıktı. Bu kategorideki kullanıcı sayısı da geçen yıla göre yüzde 13 arttı. ​​​​​​​

2024'te en çok alışveriş yapılan şehirler ise sırasıyla Kocaeli, Konya, Muğla, Balıkesir ve Adana oldu.