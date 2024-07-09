2024'ün ikinci zammı! Netflix planlarında yüzde 25'in üzerinde fiyat artışı (9 Temmuz Netflix Zammı)

Dünyanın en büyük dijital yayın platformlarından Netflix, 9 Temmuz 2024 itibarıyla Türkiye fiyatlarında artış yapma kararı aldı. Böylece en son 2024 Ocak'ta zam yapan Netflix'te Temel Plan, Standart Plan ve Özel Plan fiyatlarında yüzde 25'in üzerinde bir artış yaşandı.

Netflix planlarının eski ve güncel fiyatları ise şöyle gerçekleşti:

Temel Plan - eski fiyat: aylık 119,99 TL - zamlı fiyat: aylık 149,99 TL

Standart Plan - eski fiyat: aylık 176,99 TL - zamlı fiyat: aylık 229,99 TL TL

Özel Plan - eski fiyat: aylık 229,99 TL - zamlı fiyat: aylık 299,99 TL TL

Netflix planları (paketleri) arasındaki fark ne?

Netflix'in Temel Plan'ı ile reklamsız olarak 1 cihazdan HD kalitesindeki içeriklere erişim sağlanıyor.

Standart Plan'a geçildiğinde ise Görüntü kalitesi Full HD olurken aynı zamanda cihaz sayısı 2'ye yükseliyor ve desteklenen iki cihazda aynı anda indirme yapılabiliyor.

4K çözünürlüğünde izleme imkanı sunan ve en üst paket olan Özel Plan'da ise aynı anda 4 cihazda izleme ve desteklenen 6 cihaza aynı anda indirme yapılıyor.

Yeni üye olacak kullanıcılar için yeni ücretler geçerli olacak, mevcut üyelerin tümü içinse bu değişiklik aşamalı olarak sunulacak. Mevcut üyeler plan değişikliği yapmamışlarsa üyelik ücretleri değişmeden 30 gün önce bir e‑posta ile bilgilendirilecek.