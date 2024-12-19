2024'ün kelimesini seçmeye hazır mısınız? TDK oylaması açıldı

TDK ve Ankara Üniversitesi, 2024 yılının kelimesini belirlemek üzere bir çalışma başlattı. Oylama sonucunda belirlenecek olan yılın kelimesiyle ilgili seçim yapmak için tek gereken, anket sayfasındaki 7 seçenekli "Size göre 2024 yılını karşılayan kelime / kavram hangisidir?" sorusunu yanıtlamak.

İki kurumun ortaklaşa belirlediği 7 kelimelik seçenek yelpazesinde şu kelimeler yer alıyor: Algoritma, Dijital Yorgunluk, Kalabalık Yalnızlık, Merhamet, Yabancılaşma, Yapay Zekâ, Yozlaşma

"2024 yılında manifest kelimesi, kişisel gelişim topluluklarından çıkarak ana akım medyada yaygın olarak kullanılan bir terime dönüştü" diyen Cambridge Dictionary'nin yılın kelimesini 'manifest' olarak açıklamıştı.