2024'ün verileri belli oldu! Türkiye'den en fazla ayrılan yabancılar hangi ülkeden?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2024 Sonuçları"na göre, 2024 yılında Türkiye'den ayrılan yabancı uyruklu kişi sayısında önemli bir değişiklik yaşandı.

Yabancı nüfusta azalma gerçekleşti

Yabancı nüfus, bir önceki yıla kıyasla 89 bin 996 kişi azalarak 1 milyon 480 bin 547'ye geriledi. Bu nüfusun yüzde 48,3'ünü erkekler (715 bin 689 kişi), yüzde 51,7'sini ise kadınlar (764 bin 858 kişi) oluşturdu.

Türkiye'den en fazla giden Iraklılar oldu

Türkiye'den en fazla ayrılan yabancı uyruklu grup ise 39 bin 488 kişiyle Iraklılar oldu. Iraklıların sayısı, 2023 yılı itibarıyla 217 bin 476'dan 177 bin 988'e düştü. 24 bin 880 kişiyle Afganlar ikinci sırada yer alırken, Afgan nüfusu da 164 bin 131'den 139 bin 251'e geriledi. Ruslar, 16 bin 833 kişi ile üçüncü sırayı alarak Türkiye'deki Rus sayısının 85 bin 752'ye düştüğünü gösterdi.

Ayrıca, Türkiye'den ayrılan diğer yabancı uyruklular arasında Suriyeliler 7 bin 585 kişi ile dördüncü, İranlılar 5 bin 240 kişi ile beşinci, Ukraynalılar ise 5 bin 37 kişi ile altıncı sırada yer aldı. Libyalılar 3 bin 977 kişi ile yedinci, Somalililer 3 bin 196 kişi ile sekizinci, Ürdünlüler 2 bin 755 kişi ile dokuzuncu ve Nijeryalılar 1.944 kişi ile onuncu sırada bulunuyor.

En fazla yabancı nüfusunun azaldığı il ise İstanbul oldu. Geçen yıl İstanbul'da 36 bin 312 kişi azalarak yabancı nüfus sayısı 599 bin 118'den 562 bin 806'ya düştü. Antalya, yabancı nüfusun en fazla azaldığı ikinci il olarak 12 bin 54 kişi azalarak 120 bin 103'e geriledi. Samsun'daki yabancı nüfus ise 2 bin 904 kişi azalarak 17 bin 695 oldu. Kırşehir'den 2 bin 880, Afyonkarahisar'dan 2 bin 207 ve Bursa'dan 2 bin 28 yabancı ayrıldı.