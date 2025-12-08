2025-2025 Eğitim yılı takvimi: 15 tatil ne zaman başlayacak, tari yıl tatili hangi tarihte?
Öğrenciler ve veliler, eğitim öğretim yılının takvimine yönelik araştırmalarını sürdürüyor. Dönem içerisindeki yoğun programın ardından gözler tatil sürecine çevrildi. Okulların kapanacağı tarihe ilişkin beklenti giderek artıyor ve "15 tatil ne zaman başlayacak" sorusu sıklaşıyor.
Öğrenciler ilk molanın ardından ikinci mola için gün sayıyor. Milyonlar dönem sonu takviminin nasıl şekillendiğini öğrenmek istiyor. Okulların hangi tarihte kapanacağına dair araştırmalar hız kazanırken "15 tatil ne zaman başlayacak" sorusuna cevap aranıyor.
15 tatil ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı resmi takvime göre okullarda birinci dönem, 16 ocak 2026 cuma günü tamamlanacak.
Öğrencilerin beklediği 15 tatil, 19-30 ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak. Bu dönemde okullar iki haftalık bir dinlenme sürecine girecek.