2025-2026 okul açılış tarihi: Okullar ne zaman açılacak?
Okul açılış tarihine çok az bir süre kaldı. Aileler yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanırken bir yandan da okul başlangıç tarihini araştırıyor. Ağustos ayının ilk haftası geride kalırken "Okullar ne zaman açılacak" sorusu sıklaşıyor.
Milyonlar yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanıyor. Eylül ayı okulların başlangıcı anlamına geliyor. Günler azaldıkça net tarih sorgulanıyor ve "Okullar ne zaman açılacak" sorusu geliyor. İşte MEB'in yeni takvimi...
Okullar ne zaman açılıyor?
Milli Eğitim Bakanlığı haziran ayında yeni takvimi açıkladı. Buna göre okullar 8 Eylül'de açılacak ve 26 Haziran 2026'da kapanacak.
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi:
Öğretmenlerin mesleki çalışmaları: 1 Eylül 2025 Pazartesi
Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf uyum haftası: 1-5 Eylül 2025
Eğitim öğretim yılı başlangıcı: 8 Eylül 2025 Pazartesi
Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025
Birinci dönemin sona ermesi: 16 Ocak 2026 Cuma
Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026
İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi
İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026
Eğitim öğretim yılı sona erme tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma