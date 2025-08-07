  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
Takip Et

2025-2026 okul açılış tarihi: Okullar ne zaman açılacak?

Okul açılış tarihine çok az bir süre kaldı. Aileler yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanırken bir yandan da okul başlangıç tarihini araştırıyor. Ağustos ayının ilk haftası geride kalırken "Okullar ne zaman açılacak" sorusu sıklaşıyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
2025-2026 okul açılış tarihi: Okullar ne zaman açılacak?
Takip Et

Milyonlar yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanıyor. Eylül ayı okulların başlangıcı anlamına geliyor. Günler azaldıkça net tarih sorgulanıyor ve "Okullar ne zaman açılacak" sorusu geliyor. İşte MEB'in yeni takvimi...

Okullar ne zaman açılıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı haziran ayında yeni takvimi açıkladı. Buna göre okullar 8 Eylül'de açılacak ve 26 Haziran 2026'da kapanacak.

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi:

Öğretmenlerin mesleki çalışmaları: 1 Eylül 2025 Pazartesi

Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf uyum haftası: 1-5 Eylül 2025

Eğitim öğretim yılı başlangıcı: 8 Eylül 2025 Pazartesi

Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025

Birinci dönemin sona ermesi: 16 Ocak 2026 Cuma

Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026

İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi

İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026

Eğitim öğretim yılı sona erme tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma

 

Kaynak: HABER MERKEZİ