2025-2026 okul açılış tarihi: Okullar ne zaman açılacak?
Eylül ayı geliyor. Öğrenci ve veliler için eylül ayının anlamı okul açılışı demek. Milyonlar hazırlıklara başlarken bir yandan da "Okullar ne zaman açılacak" sorusu geliyor.
Yaz tatilinin yavaş yavaş sonuna geliniyor. Öğrenciler tatile doyamazken eylül ayında okullar açılıyor. Milyonlar okul alışverişine başlarken tam tarihler sorgulanıyor ve "Okullar ne zaman açılacak" sorusu peş peşe geliyor.
Okullar ne zaman açılıyor?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2025-2026 eğitim yılı takvimine göre okullar 8 Eylül'de açılacak ve 26 Haziran 2026'da kapanacak.
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi:
Öğretmenlerin mesleki çalışmaları: 1 Eylül 2025 Pazartesi
Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf uyum haftası: 1-5 Eylül 2025
Eğitim öğretim yılı başlangıcı: 8 Eylül 2025 Pazartesi
Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025
Birinci dönemin sona ermesi: 16 Ocak 2026 Cuma
Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026
İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi
İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026
Eğitim öğretim yılı sona erme tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma