2025 ALES 3 sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ALES 3 sınavı 23 Kasım'da gerçekleşecek. Sınava sayılı günler kala gündemde sınav giriş belgesi var. Adaylar her gün bir duyuru yapılıp yapılmadığını öğrenmek isterken "2025 ALES 3 sınav yerleri ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt arıyor.

ALES sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'den 23 Kasım'da yapılacak ALES 3 sınav giriş belgesi tarihine ilişkin bir duyuru gelmedi. ÖSYM'nin sınavlarında genellikle sınav yerleri 10 gün önceden ilan ediliyor. Bu sebeple gözler 13 Kasım'da yapılacak.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.