2025 ALES 3 sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
ALES 3 sınavı öncesi adaylar sınav giriş belgelerini beklemeye başladı. Sınava kısa bir süre kala gözler ÖSYM tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Adaylar, hangi bina ve salonda sınava gireceklerini öğrenmek istiyor. Bu nedenle son günlerde "2025 ALES 3 sınav yerleri ne zaman açıklanacak" sorusu artıyor.
ALES 3 sınavı 23 Kasım'da gerçekleşecek. Sınava sayılı günler kala gündemde sınav giriş belgesi var. Adaylar her gün bir duyuru yapılıp yapılmadığını öğrenmek isterken "2025 ALES 3 sınav yerleri ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt arıyor.
ALES sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'den 23 Kasım'da yapılacak ALES 3 sınav giriş belgesi tarihine ilişkin bir duyuru gelmedi. ÖSYM'nin sınavlarında genellikle sınav yerleri 10 gün önceden ilan ediliyor. Bu sebeple gözler 13 Kasım'da yapılacak.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.