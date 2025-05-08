2025 Anneler Günü için dünya genelinde en popüler hediye seçenekleri

Anneler Günü 11 Mayıs Pazar günü kutlanacak. Bu anlamlı günde, evlatlar annelerine çeşitli sürprizler hazırlayarak, hediyeler alarak veya onlarla zaman geçirerek sevgilerini gösterecek. Anneler Günü için hediye aramaları ise bu günlerde bir hayli çoğaldı. Size yardımcı olabilmek için dünyada en çok tercih edilen hediye seçeneklerini bir araya getirdik.

Anneler Günü için 10 hediye seçeneği...

Çiçek (özellikle gül, lilyum ve orkide)

Her kültürde annelere sevgi göstergesidir. Taze çiçekler hâlâ zirvede.

Parfüm ve kişisel bakım ürünleri

Özellikle marka parfümler, lüks bakım setleri ve SPA ürünleri çok tercih ediliyor.

Takı (kolye, bileklik, yüzük)

Kalpli ya da “anne” temalı zarif takılar duygusal bir tercih oluyor.

El yapımı veya kişiye özel hediyeler

Üzerinde isim, tarih, fotoğraf olan kupalar, yastıklar, tablo ve defterler.

Elektronik aletler

Akıllı saat, kablosuz kulaklık veya e-kitap okuyucu gibi pratik teknolojik ürünler.

Hediyelik çikolata/kahve/çay setleri

Kaliteli markalardan özel kutular hâlinde sunulan lezzetli sürprizler.

Moda ürünleri (çanta, eşarp, ayakkabı)

Annenin tarzına uygun zarif parçalar her zaman beğenilir.

Ev dekorasyon ürünleri

Mumlar, çerçeveler, duvar süsleri ya da küçük ev aksesuarları.

Birlikte zaman geçirme deneyimi

Brunch, akşam yemeği, konser bileti veya kısa tatil gibi hediyeler giderek yaygınlaşıyor.

Kitap

Özellikle kişisel gelişim, roman ya da annenin sevdiği türde kitaplar hâlâ klasik ama anlamlı bir seçim.