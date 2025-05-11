2025 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN? Bu yıl Babalar Günü hangi tarihte kutlanacak?

Anneler Günü bugün büyük bir sevinçle kutlanıyor. Uzakta olanlar telefon ederek veya mesaj yoluyla annelerine olan sevgilerini dile getiriyor. Anneler Günü'nde Babalar Günü araması da sıkça yapılıyor. Tarih konusunda bilgi almak isteyenler "Babalar Günü ne zaman" diye soruyor.

Babalar Günü ne zaman?

Babalar Günü, Türkiye'de her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanıyor. Bu yıl Babalar Günü 15 Haziran Pazar günü kutlanacak.

Babalar Günü ilk ne zaman ortaya çıktı?

Dünyanın birçok ülkesinde her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü’nün kökeni, 20. yüzyılın başlarına, Amerika Birleşik Devletleri’ne uzanıyor. İlk Babalar Günü kutlaması, 19 Haziran 1910 tarihinde Washington eyaletinin Spokane şehrinde yapıldı.

Bu özel günün fikir annesi, Sonora Smart Dodd isimli bir kadındı. Dodd, iç savaş gazisi olan ve altı çocuğunu tek başına büyüten babası William Jackson Smart’ı onurlandırmak için böyle bir günün var olması gerektiğini savundu. Anneler Günü’nün kutlandığı bir dönemde, babaların da benzer şekilde anılması gerektiğini ifade etti.

Babalar Günü’nün ABD'de resmî bir gün olarak kabul edilmesi ise 1972 yılında gerçekleşti. Başkan Richard Nixon’ın imzasıyla Babalar Günü, her yıl haziran ayının üçüncü pazarında kutlanan ulusal bir gün ilan edildi.