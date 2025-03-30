2025 bayramda marketler açık mı? BİM, Migros, A101, ŞOK...

Bayramda alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, marketlerin açık olup olmayacağını araştırmaya devam ediyor. A101, BİM, ŞOK, Migros ve diğer marketlerin açık olup olmayacağı konusunda araştırmalar hız kazanmış durumda.

Bayramda marketler açık mı, kapalı mı?

Her yıl olduğu gibi, 2025 Ramazan Bayramı’nda da vatandaşlar marketlerin çalışma saatlerini merak ediyor. Geçtiğimiz yıllarda, bayramın birinci günü marketlerin kapalı olduğu, ikinci ve üçüncü gün ise normal saatlerde hizmet vermeye devam ettiği görülmüştü. Bu yıl da aynı durum söz konusu olacak. 30 Mart Pazar günü bayramın birinci günü olduğu için, BİM, A101, ŞOK ve Migros gibi büyük marketler kapalı olacak.

Ramazan bayrami 1-2-3. günde marketler kapalı mı?

Edinilen bilgiye göre, BİM, A101, ŞOK ve Migros şubeleri kapalı olacak. Ancak bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde, 31 Mart ve 1 Nisan'da marketler normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam edecek.

A101, ŞOK, BİM, Mıgros Bayram çalışma saatleri

A101, ŞOK ve BİM marketleri, normal günlerde haftanın yedi günü saat 09:00 ile 21:00 arasında açık olmaktadır. Migros da benzer şekilde, bayramda sadece birinci gün kapalı olacak, diğer günlerde ise normal saatlerinde çalışacak.

Tarim ve Kooperatif marketleri

Tarım ve Kooperatif marketleri, genellikle bayramda açık olmaktadır, ancak her marketin çalışma saatlerinde değişiklikler olabilir.