2025 Bayramı namazı saatleri: Bayram namazı hangi saatlerde kılınacak? Diyanet il il saat listesi

Ramazan ayı bugün sona eriyor ve milyonlarca Müslüman, Ramazan’ın son oruç ibadetini yerine getirdi. Bugün arife günü, yarın ise Ramazan Bayramı’nın birinci günü. Bayram namazı, sabah namazının ardından güneşin doğuşundan yaklaşık 50 dakika sonra cemaatle kılınıyor. Ancak, bayram namazı saati her ilde farklılık gösteriyor. Doğu illerinde güneş erken doğarken, batı illerinde ise daha geç doğuyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 Ramazan Bayramı için bayram namazı saatlerini il il açıkladı.

Bayram namazı, en erken 06:22’de Iğdır’da, en geç ise 07:32’de Edirne ve Çanakkale’de kılınacak. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler de dahil olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinde bayram namazı saatlerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

İşte 2025 Ramazan Bayramı namazı saati ve tüm Türkiye’deki bayram namazı vakitleri!

İstanbul Bayram namazı kaçta?

İstanbul Bayram namazı saati: 07.22

Ankara Bayram namazı kaçta?

Ankara Bayram namazı saati: 07.07

İzmir Bayram namazı kaçta?

İzmir Bayram namazı saati: 07.30

İl İl Ramazan Bayramı namazı vakitleri

Adana: 06.57

Adıyaman: 06.45

Afyonkarahisar: 07.16

Ağrı: 06.26

Aksaray: 07.02

Amasya: 06.55

Ankara: 07.07

Antalya: 07.16

Ardahan: 06.27

Artvin: 06.31

Aydın: 07.27

Balıkesir: 07.27

Bartın: 07.09

Batman: 06.34

Bayburt: 06.37

Bilecik: 07.18

Bingöl: 06.36

Bitlis: 06.30

Bolu: 07.12

Burdur: 07.17

Bursa: 07.22

Çanakkale: 07.32

Çankırı: 07.03

Çorum: 06.58

Denizli: 07.22

Diyarbakır: 06.37

Düzce: 07.13

Edirne: 07.32

Elazığ: 06.41

Erzincan: 06.40

Erzurum: 06.33

Eskişehir: 07.16

Gaziantep: 06.49

Giresun: 06.44

Gümüşhane: 06.40

Hakkari: 06.23

Hatay: 06.54

Iğdır: 06.22

Isparta: 07.16

İstanbul: 07.22

İzmir: 07.30

Kahramanmaraş: 06.50

Karabük: 07.07

Karaman: 07.05

Kars: 06.26

Kastamonu: 07.03

Kayseri: 06.56

Kilis: 06.50

Kırıkkale: 07.04

Kırklareli: 07.29

Kırşehir: 07.01

Kocaeli: 07.18

Konya: 07.08

Kütahya: 07.18

Malatya: 06.45

Manisa: 07.28

Mardin: 06.35

Mersin: 07.00

Muğla: 07.25

Muş: 06.32

Nevşehir: 06.59

Niğde: 06.59

Ordu: 06.46

Osmaniye: 06.53

Rize: 06.36

Sakarya: 07.16

Samsun: 06.53

Şanlıurfa: 06.43

Siirt: 06.30

Sinop: 06.57

Şırnak: 06.28

Sivas: 06.50

Tekirdağ: 07.28

Tokat: 06.52

Trabzon: 06.39

Tunceli: 06.40

Uşak: 07.20

Van: 06.25

Yalova: 07.21

Yozgat: 06.59

Zonguldak: 07.11

Bayram namazı, Mekke'de 06.41'de, Medine'de 06.41'de, Kudüs'te 05.58'de, Gazze'de 06.01'de, Lefkoşa'da 07.04'te, Saraybosna'da da 07.04'te eda edilecek.